OM : l’incompréhension de Rongier sur la lourde sanction de Benatia

Dans une interview accordée à La Provence, Valentin Rongier, milieu de l’OM, a donné son avis sur la lourde sanction infligée à Medhi Benatia.

L’OM va devoir faire sans Medhi Benatia, son directeur du football, pendant quelques mois. En effet, après les événements de OM-LOSC en Coupe de France, Benatia a été suspendu trois mois ferme par la FFF. Une lourde sanction vécue comme une injustice par le club olympien.

Valentin Rongier ne comprend pas

Qu’il s’agisse de Pablo Longoria, Roberto De Zerbi, ou encore Adrien Rabiot, ils ont tous réagi à cette décision. Ce samedi, Valentin Rongier a, à son tour, livré sa réaction sur le sujet, dans un entretien pour La Provence.

« Je pensais qu’on en rajoutait parfois, parce qu’on est plongé dans le truc. Mais quand on voit les sanctions… Je ne sais pas si on peut parler d’acharnement, mais en tout cas, on sert d’exemple. On est moins indulgent avec nous. Quand on voit les images du président de Lille, qui descend en bord de terrain, qui touche l’arbitre et prend un mois… Alors que Medhi lui parle simplement, mais prend trois mois. Je ne comprends pas, personne ne comprend. Ce n’est pas à moi de juger cela, mais je trouve la sanction trop lourde », a estimé le milieu de terrain.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.