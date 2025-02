OM : Longoria et Benatia ont-ils réussi leur Mercato ?

Le Mercato vient de se terminer. L’OM a-t-il réussi une bonne campagne hivernale ? C’est notre débat de la semaine et il oppose deux membres de notre rédaction : Laurent Hess et Raphaël Nouet.

« Pas convaincu »

« L’OM est sur une bonne dynamique et je pense qu’avec cet effectif, Roberto De Zerbi va pouvoir ramener le club phocéen en Ligue des champions. L’Italien a un boulevard derrière l’intouchable PSG. Mais comme l’été dernier, je ne suis pas convaincu par l’ensemble des choix. J’avais fait part de mon scepticisme par rapport à Wahi et Brassier. Les deux sont partis. C’est bien. Mais les indésirables Mbemba et Harit sont toujours là, et selon moi l’OM n’a pas comblé sa principale lacune en ne recrutant pas un nouvel avant-centre.

Certes l’OM dispose du meilleur buteur du championnat avec Greenwood, mais je trouve l’Anglais un peu seul devant. La priorité de Longoria et Benatia aurait dû être de remplacer Wahi, d’ajouter un 9 meilleur que Maupay. Gouiri est arrivé, il a fait une bonne entrée contre Lyon. C’est un bon joueur, technique, mais ses stats sont décevantes pour un joueur offensif. Ce n’est pas un pur buteur et je me demande qui prendra le relai en cas d’absence de Greenwood. Bennacer va renforcer le milieu, déjà impressionnant, Dedic est un pari qui peut se révéler intéressant. Mais je ne suis pas sûr que l’OM se soit renforcé défensivement. Il faudra voir ce que donne Luiz Felipe, en manque de temps de jeu. Mais il me semble que dans l’axe, il aurait fallu prendre deux joueurs, un derrière et un devant, pour faire vraiment basculer l’équipe vers une autre dimension. Cet été, peut-être… »

Laurent HESS

« Encore du très bon boulot »

« Pas du tout d’accord avec Laurent ! Déjà, pourquoi vouloir recruter un buteur quand on a déjà le meilleur de Ligue 1 avec Mason Greenwood ? Dans cet OM, la pointe doit servir à remiser ou à ouvrir des espaces dans lesquels peuvent s’engouffrer ses partenaires. Neal Maupay l’a très bien fait pendant un moment, je pense qu’Amine Gouiri le fera également très bien, dans un style différent. En outre, un buteur, c’est rare et c’est cher ! Ca ne se trouve pas sur le marché hivernal…

Pour le reste, le club a continué la grande lessive opérée l’été dernier. Les recrues talentueuses et professionnelles continuent d’arriver, même pour jouer les seconds rôles, comme Luiz Felipe et Ismaël Bennacer. Je trouve tout ça très cohérent et je me félicite du travail accompli par Pablo Longoria et Medhi Benatia depuis plus d’un an maintenant. »

Raphaël NOUET

Pour ne rien rater de l’actualité de l’OM, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube But! Marseille