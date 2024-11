OM Mercato : Benatia prêt à relancer un flop français de Chelsea ?

Selon Monaco-Matin, l’Olympique de Marseille serait sur les rangs pour Benoît Badiashile (Chelsea, 23 ans).

On le sait : Pablo Longoria et Mehdi Benatia restent perpétuellement à l’affût des opportunités de marché à tous les postes. Si l’OM va chercher prioritairement dans les couloirs défensifs et au niveau de la création cet hiver, d’autres options à d’autres postes sont aussi sur la table en fonction du marché… Et notamment dans l’axe central où Lilian Brassier n’a pas donné satisfaction.

Badiashile sur le départ pour un retour en Bleus ?

D’après Monaco-Matin, les Phocéens seraient notamment sur les rangs – au même titre que la Juventus Turin – pour récupérer l’ancien monégasque Benoît Badiashile (23 ans), en disgrâce du côté de Chelsea depuis l’arrivée d’Enzo Maresca sur le banc.

Recruté pour 38 M€ par les Blues en janvier 2023, l’international tricolore (2 capes) n’a disputé que 10 rencontres, essentiellement en Coupes, depuis le début de saison. Sous contrat jusqu’en juin 2030, il garde toutefois une vraie cote sur le marché des transferts (30 M€). Un prêt cet hiver pourrait être la solution pour le remettre dans les radars de Didier Deschamps en équipe de France. Une aubaine pour l’OM ?

