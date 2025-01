OM Mercato : coup dur dans le sens des départs, Sternal justifie son transfert

Les dirigeants de l’OM auraient bien aimé vendre Amine Harit cet hiver mais le milieu marocain est toujours blessé. Le jeune Enzo Sternal, lui, a signé à Anderlecht. Il s’explique.

Désireux de continuer à renforcer un effectif largement remanié à l’intersaison, les dirigeants de l’OM avaient prévu plusieurs départs pour cet hiver. Mais pour l’instant, aucun ne s’est concrétisé. Chancel Mbemba, par exemple, a encore repoussé des offres saoudiennes alors que le Stade Rennais tarde à passer à l’action pour Lilian Brassier, de même que le club allemand intéressé. Parmi les joueurs poussés vers la sortie figurait également Amine Harit.

Sauf que le milieu marocain, touché à un mollet lors du Clasico du 27 octobre au cours duquel il avait d’ailleurs été expulsé, n’a plus rejoué depuis ! La Provence a interrogé le club à son sujet et il a été répondu que l’ancien Nantais poursuivait les soins. Aucune date de rentrée n’est envisagée pour l’heure. Dans ces conditions, il semble bien difficile de convaincre un club de miser de l’argent sur lui…

« C’est un club qui fait jouer les jeunes… »

Enzo Sternal, lui, a bien quitté l’OM. Ce n’était pas forcément la volonté de la direction mais le milieu offensif de 17 ans souhaitait jouer plus. Vendredi, il s’est engagé pour deux saisons et demi avec le RSC Anderlecht, avec qui il jouera d’abord en réserve. Sur le site officiel des Mauves, il a justifié son transfert : « Le projet m’a intéressé en général. C’est un club qui forme beaucoup de jeunes, qui les fait jouer et leur permet de bien progresser, les polir. C’est un club qui aime le foot, qui joue bien et qui a de bonnes installations. Ça m’a motivé à venir ici ». L’OM a négocié une option prioritaire de rachat et un intéressement sur une future revente.

