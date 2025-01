OM Mercato : Danilo (Juventus) a choisi sa destination, c’est une surprise !

Pisté par l’OM et Naples, Danilo va bien quitter la Juventus Turin. Pour une destination assez inattendue…

Pour renforcer sa défense cet hiver, l’Olympique de Marseille pensait au défenseur central de la Juventus Turin, Danilo, qui s’apprête à quitter le club turinois à six mois du terme de son contrat. L’ancien joueur de Manchester City était attendu à Naples, convoité par Antonio Conte.

Mais le joueur va finalement opter pour une autre destination. Selon Fabrizio Romano, Danilo a décidé de rentrer au Brésil. C’est Flamengo qui tiendrait la corde. Santos, qui souhaite faire revenir Neymar, serait également sur les rangs.

🚨🇧🇷 Danilo has decided to return to Brazil as next step for his career after Juventus.



Flamengo are leading the race to bring him back to Brazil, Santos also made an approach. pic.twitter.com/XVRKmsPIIH