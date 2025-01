OM Mercato : Marseille a obtenu gain de cause pour Wahi à Francfort !

Après avoir proposé 20 M€ pour Elye Wahi, Francfort est revenu à la charge pour l’attaquant de l’OM.

Le dossier Elye Wahi connaît un nouveau rebondissement ! En effet, aux dernières nouvelles, Francfort a formulé une offre de 20 millions d’euros, refusée par la direction phocéenne, qui veut rentrer dans ses frais en récupérant ce qui a été investi l’été dernier pour l’ancien Lensois (25 millions + 5 de bonus). Si la tendance était à ce que l’actuel 3ème de Bundesliga n’augmente pas son offre, Fabrizio Romano rapporte une toute autre information ce jeudi.

Selon lui, Francfort a bel et bien amélioré son offre pour Wahi, et propose désormais plus de 25 millions d’euros. L’accord avec l’OM se rapproche, même si certains détails restent à négocier. De son côté, l’ancien joueur du RC Lens est déjà d’accord avec le club allemand.

