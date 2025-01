OM Mercato : premier coup dur dans le dossier Igamane (Rangers)

Un grand club anglais aurait fait du recrutement de l’attaquant des Rangers Hamza Igamane, également courtisé par l’OM, sa priorité de la fin du mercato.

Parmi les nombreuses pistes évoquées pour le successeur d’Elye Wahi en attaque, l’Olympique de Marseille a vu passer celle d’Hamza Igamane. Ce Marocain de 22 ans, arrivé l’été dernier en provenance de Rabat, a brillé dans une formation des Glasgow Rangers en pleine crise, car déjà larguée par le Celtic dans la course au titre et avec des finances dans le rouge. Ce serait tellement mauvais à ce niveau que les Huns se seraient résolus à perdre plusieurs joueurs cet hiver pour renflouer les caisses. Dont Igamane, donc, auteur de 13 buts et 3 passes décisives en 26 matches.

Tottenham est chaud pour le recruter

Selon le journaliste Graeme Bailey, l’Olympique de Marseille est très loin d’être le seul sur le dossier Igamane ! Tottenham, qui est en grande difficulté depuis le début de la saison, serait prêt à faire un gros effort financier pour le recruter. Et les Spurs ont des moyens financiers largement supérieurs à ceux des Phocéens. Newcastle, Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham et Everton sont également intéressés par le joueur des Rangers. La dernière semaine du mercato devrait voir le Marocain déménager à nouveau mais il y a plus de chances que ce soit au sud du mur d’Adrien qu’en Provence…

