OM Mercato : un partenaire d’Erling Haaland ciblé

La direction de l’OM aurait coché le nom d’Andreas Schjelderup (20 ans), ailier gauche évoluant au Benfica et internationale norvégien.

En début de saison, avant qu’il ne change de schéma tactique, Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, avait prévu de faire jouer son équipe première avec deux ailiers. Et avec Mason Greenwood, l’ancien joueur de Manchester United, à droite. De Zerbi avait commencé par mettre Luis Henrique à gauche mais le Brésilien, même s’il a été en réussite devant le but, est plus performant de l’autre côté du terrain. La direction phocéenne s’est donc mise en quête d’un ailier gauche et a pris des contacts avec de nombreux joueurs au cours du mercato estival. Mais aucune piste n’est allée au bout. Et De Zerbi, donc, a fini par passer à un 3-4-2-1 où Adrien Rabiot est chargé d’animer le couloir gauche avec le latéral du moment, Quentin Merlin ou Ulisses Garcia.

Schjelderup est en train d’exploser au Benfica

Mais la quête continue pour la direction de l’Olympique de Marseille. Notamment lors de ce mercato hivernal. Et elle a mené Pablo Longoria et Medhi Benatia, les deux hommes forts du club phocéen, du côté du Portugal, plus précisément à Benfica. Où le Norvégien Andreas Schjelderup est en train d’exploser après des premiers pas compliqués.

Recruté en janvier 2023 à Nordsjaelland, l’attaquant norvégien a passé six premiers mois à cirer le banc chez les Aigles avant d’être prêté à son club formateur en 2023-24. Il a débuté l’actuelle saison avec le SLB mais sans y percer. Jusqu’au déclic, survenu en ce début d’année. Buteur en finale de la Coupe de la Ligue portugaise contre le Sporting (1-1, 7 t.a.b. à 7), il s’est fait une place dans le onze de départ et vient même de délivrer deux passes contre Famalicao (4-0) en championnat après avoir inscrit un superbe but en Coupe du Portugal contre Farense (3-1).

Schjelderup confirme enfin les espoirs placés en lui et cela attise les regards de l’étranger. Selon Ekrem Konur, journaliste bien informé en matière de mercato, l’Olympique de Marseille serait donc sur les rangs. Mais pas seul puisque l’Ajax Amsterdam, l’AC Milan et l’Atlético Madrid semblent également être sur le dossier. La cote de ce partenaire d’Erling Haaland, l’attaquant de Manchester City qui évolue en Premier League, en sélection norvégienne est de 10 M€.

Pour suivre toute l’actualité du foot, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube Butfootballclub.