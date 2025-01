OM, PSG : Samir Nasri fait des révélations sur les deux clubs

Dans une interview, l’ancien joueur de l’OM Samir Nasri a notamment expliqué qu’il ne voulait pas être commentateur pour ne pas avoir à vivre des buts du PSG en direct…

Ce samedi, L’Equipe dévoile une interview de Samir Nasri, qui évoque sa nouvelle vie de consultant. L’ancien joueur de l’OM, d’Arsenal et de Manchester City, entre autres, est interrogé sur sa passage de l’autre côté de la télévision, lui qui n’avait pas été tendre avec les journalistes pendant sa carrière de joueur. Il explique beaucoup apprécier ce métier et que cela ne le dérange pas de critiquer des amis, par exemple Medhi Benatia, désormais directeur sportif de l’OM.

« Critiquer des amis comme Medhi Benatia ? Déjà, je commencerais par lui parler en privé. Entre amis, on se dit les choses. Si une critique doit être faite à l’antenne, c’est le jeu. Mais comme je n’interviens pas trop sur la Ligue 1 cette saison, je n’ai pas de raisons de me fâcher avec mon ami (rires). Je regarde tous les matches de l’OM ! Et de toute façon, depuis mes 6 ans, dès qu’il y a un match de foot à la télé, je suis devant. Chaque week-end, j’en regarde entre dix et douze, en me focalisant sur les équipes qui jouent la Ligue des champions. Surtout, j’aime en débattre. En privé ou à la télé. »

« Ce ne serait pas évident de crier sur un but du PSG… »

Autre confidence intéressante, la raison qui fait qu’il n’a jamais souhaité être commentateur. Elle tient en trois lettres, celles du PSG. Samir Nasri, grand supporter de l’OM qui n’apprécie, de fait, pas du tout le club de la capitale, se serait mal vu faire croire qu’il était heureux que les Parisiens aient marqué un but : « J’aime avoir le recul nécessaire pour parler tactique, bénéficier de plus d’angles de vue, etc. C’est un autre métier le commentaire en direct. Il faut savoir faire partager les émotions, ne pas avoir un ton monotone… Et si je devais commenter le PSG, ce ne serait pas évident de crier sur un but, de faire vivre le truc… »

