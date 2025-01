Pitoyable, Nice perd encore en Suède et est officiellement éliminé de la Ligue Europa !

L’OGC Nice a encore été battu en Ligue Europa. Cette fois-ci, du côté d’Elfsborg. Une défaite qui met fin à leur parcours…

Alors que l’OL d’un Pierre Sage plus que menacé est allé chercher un nul à Fenerbahçe (0-0) qui lui permet d’être en position favorable pour le Top 8, l’OGC Nice de Franck Haise s’est encore pris les pieds dans le tapis à Elfsborg et est enfin éliminé de la Ligue Europa.

Nice, la risée du foot français en Europe

Quasiment condamné après son ultime défaite de l’année face à l’Union Saint-Gilloise (1-2) du côté de Bruxelles le 12 décembre dernier, l’OGC Nice a fini d’acter son élimination européenne ce jeudi à Boras face à Elfsborg.

Face à un adversaire à court de rythme et qui n’a plus joué depuis décembre, les coéquipiers d’Evann Guessand n’ont rien proposé, et se sont encore inclinés (0-1, but d’Henriksson à l’heure de jeu). Jeudi prochain, ce sera donc pour du beurre que les Aiglons finiront leur humiliant parcours européen à l’Allianz Riviera face au Bodo/Glimt… Avec quand même l’espoir d’arracher une seule et unique victoire pour l’honneur ?

🇫🇷 L'@ogcnice devient le 1er club français à enchainer 10 défaites consécutives à l'extérieur en @EuropaLeague. #IFEOGCN — Stats Foot (@Statsdufoot) January 23, 2025

