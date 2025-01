PSG : Al-Khelaïfi se lâche après City, Luis Enrique a vexé un joueur

Ce vendredi matin, L’Equipe est revenu sur les coulisses de la belle victoire du PSG sur Manchester City (4-2).

En battant Manchester City (4-2) mercredi dernier lors du match si important de C1 au Parc des Princes, le PSG s’est non seulement replacé dans des conditions favorables pour voir les barrages de la Ligue des Champions en février prochain… Mais a également fait un immense cadeau à l’Emir du Qatar en lui offrant enfin le scalp des Citizens, dans la rivalité qui l’oppose aux Emirats Arabes Unis.

Forcément, et comme le rapporte le quotidien L’Equipe, le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, n’était pas peu fier du résultat obtenu par son équipe. Et est allé directement le célébrer dans le vestiaire avec les joueurs de l’entraîneur, Luis Enrique. Sous les yeux de tout le groupe et de son conseiller Luis Campos, le président du PSG s’est fendu d’une longue tirade sur le « courage », la « personnalité » et la « confiance » en validant le virage à 180 degrés pris depuis deux ans : « C’est vous tous la star de l’équipe ». Des mots forts qui ne masquent pas pour autant toutes les petites tensions des derniers jours au sein même des champions de France et que le match face à Manchester City n’a pas permis de complètement occulter.

Gonçalo Ramos a mal vécu la sortie de Luis Enrique

La dernière en date concerne d’ailleurs l’attaquant portugais du club parisien, Gonçalo Ramos, auteur du but qui a parachevé le succès de Paris face à City. Et qui avait aussi des choses à prouver ce soir-là. D’après le quotidien sportif, Ramos, entré en seconde période pour ce match si important, n’avait pas très bien vécu les propos de Luis Enrique en conférence de presse sur son choix de se passer la plupart du temps de N°9.

Lancé sur la question face à un Pep Guardiola qui était revenu de cette mode, l’Asturien avait lâché un « le N°9 de City, c’est qui ? Son nom, comment s’appelle-t-il ? Son nom, son nom ! Haaland. Voilà, voilà pourquoi Guardiola joue avec un vrai 9 et pas moi ». Touché dans son amour propre, l’ancien buteur du Benfica avait aussi à cœur de prouver que lui aussi avait du ballon. Avec cette victoire lors de son septième match de Ligue des Champions, face à Manchester City, le champion de France s’est replacé à la 22e place du classement de la compétition. Ce qui lui permet à l’heure actuelle d’entrevoir les barrages. Attention, toutefois, reste un autre match capital à disputer face aux Allemands de Stuttgart (un match nul pourrait suffire).

Ce sera mercredi prochain lors d’une soirée cruciale avec une kyrielle de matches importants. Pour le PSG, pour Manchester City et pour d’autres. Place, en attendant, à la riche actualité du mercato.

