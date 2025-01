PSG : Luis Enrique entretient le mystère pour Kvaratskhelia avant Reims

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception du Stade de Reims au Parc des Princes (samedi, 21h05), Luis Enrique a pris la parole et évoqué l’actualité du PSG.

Sur la réception de Reims

« Le match de demain sera difficile. Il va falloir le préparer très sérieusement. On va jouer face à une équipe qui nous a souvent posé souci. L’an passé on a fait nul contre Reims au Parc. Et on n’a jamais eu de matches facile en L1 que ce soit à domicile ou l’extérieur ».

Sur Kvaratskhelia titulaire ?

« Je ne sais pas on va voir. Je ne donne jamais mes compositions à l’avance. Il est avec nous, il voit ce qu’on demande, je suis satisfait. Physiquement il est très bien, il est bien adapté (…) Quand on achète un joueur, c’est que l’on croit qu’il va améliorer l’équipe. Je ne sais pas quand il va commencer à jouer, ça dépend des entraînements. C’est très difficile en raison du niveau de l’équipe ».

Sur la compatibilité Kvara – Barcola

« Il y a sept joueurs en attaque avec qui, je peux faire des combinaisons. Il faut voir les synergies, ce qu’il apporte à l’équipe en attaque et en défense ».

Sur la victoire face à City

« Quand nous avons perdu contre l’Atlético ou Arsenal, nous sommes sur le bon chemin. Cette victoire était spéciale, c’était très bien pour les jeunes joueurs, qu’ils voient qu’ils peuvent jouer au très haut niveau. En termes de confiance, c’est positif (…) Le meilleur moment, c’est la joie. On peut gagner, on peut perdre mais la meilleure sensation, c’est la joie autour de nous. C’est pour ça qu’on veut travailler dans le foot. J’ai le même pourcentage de responsabilité que pour une victoire ».

Un pied de nez aux critiques ?

« Mon entourage, mes amis, ma famille ne me critiquent pas et ne me font pas d’éloge. Ils souffrent avec moi quand on perd et sont heureux quand on gagne. J’accepte les critiques, Il y en a toujours dans les grandes équipes ».

