PSG : 2 bonnes nouvelles pour Luis Enrique en prévision de Stuttgart

Mercredi soir, le PSG jouera un match décisif à Stuttgart en Champions League. Pour cette rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, devrait enregistrer deux retours majeurs.

Hier soir, pour la réception du Stade de Reims (1-1), Luis Enrique avait fait le choix de laisser plusieurs titulaires au repos. Marquinhos et Achraf Hakimi n’étaient même pas sur la feuille de match alors que Bradley Barcola, Vitinha et Willian Pacho ont débuté sur le banc. Les trois ont fait leur entrée après l’heure de jeu. Le but de cette rotation était clair : préserver les joueurs en vu du dernier match du tour de Ligue de la C1 à Stuttgart mercredi. Le PSG aura besoin de faire un résultat en Allemagne pour éviter une élimination précoce qui ferait tache. Et tant pis si cela a coûté deux points face aux Champenois, le PSG a une belle avance en tête du championnat.

Marquinhos et Hakimi titulaires en Allemagne

Selon Le Parisien, Achraf Hakimi et Marquinhos feront leur retour dans le onze de départ mercredi soir. Nul doute que Barcola, Vitinha et Pacho seront également de la partie. Le PSG devrait pouvoir aligner ses meilleurs joueurs face au VfB et c’est une bonne nouvelle compte-tenu de la forme de l’équipe parisienne depuis le début de l’année, notamment avec ce succès 4-2 sur Manchester City mercredi dernier, après avoir été mené 2-0.

