PSG : Daniel Riolo adoube enfin Ousmane Dembélé

Après l’avoir vu inscrire un triplé sur la pelouse de Stuttgart (4-1) hier, le journaliste de RMC Daniel Riolo s’est montré très positif à l’égard d’Ousmane Dembélé.

Souvent très critique, Daniel Riolo a fait une exception à la règle, hier, après avoir suivi Stuttgart-PSG (1-4). Il faut dire que la performance d’Ousmane Dembélé, auteur d’un triplé, ne pouvait guère être pointée du doigt. Le journaliste de RMC a reconnu que, ces derniers temps, l’ailier faisait enfin preuve de l’efficacité dont il a manqué depuis le début de sa carrière. Jusqu’à présent, l’ancien Barcelonais était capable de créer des différences énormes mais il gâchait tout par une maladresse incroyable dans le dernier geste, que ce soit devant les buts ou à la passe décisive. Il semble avoir franchi un cap et, si c’est le cas, Daniel Riolo assure qu’Ousmane Dembélé sera la nouvelle grande star du PSG.

« C’est par lui que les plus grosses différences se font »

« Le paradoxe de ce joueur, c’est que, même en début de saison, quand on disait qu’il était frustrant, qu’il ne marquait pas, c’est par lui que les plus grosses occasions se font, que les plus grosses différences dans le jeu du PSG se font. On peut remonter à son arrivée. A partir de ce constat, s’il se met à marquer des buts, oui, tu vas avoir un joueur de classe internationale. Ce qu’on n’a pas eu pour l’instant. N’oubliez pas quand même qu’on a davantage été dans la frustration que dans le plaisir, avec lui, que ce soit avec Paris ou avec l’équipe de France. Si on passe à des performances comme à Stuttgart ou comme contre City, où c’est lui qui fait la différence à son entrée en jeu, alors il sera le grand joueur du PSG. »

Pour suivre toute l’actualité du foot, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube Butfootballclub.