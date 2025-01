PSG : les agents de Kvaratskhelia se prennent un énorme scud en Italie

L’entraîneur du Napoli, Antonio Conte, n’a pas apprécié d’apprendre que les agents de Khvicha Kvaratskhelia négociaient depuis longtemps avec le PSG alors qu’ils faisaient croire qu’ils étaient ouverts à une prolongation au SSCN.

Samedi soir, Khvicha Kvaratskhelia a fait ses débuts au Parc des Princes face au Stade de Reims (1-1). L’ailier géorgien a certes délivré une passe décisive sur l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé mais ses premiers pas ont été compliqués. Entre manque d’automatismes avec ses partenaires et défense champenois très resserrée, il n’a pas vraiment eu l’occasion de briller. Il a perdu près d’un duel sur quatre (5/19) et a semblé surpris par l’impact physique de la Ligue 1, se retrouvant plusieurs fois au sol. Rien de rédhibitoire, cependant, car il ne faut aucun doute qu’il va rapidement se mettre au niveau de son nouveau championnat et de ses partenaires pour briller comme il le faisait à Naples.

« Je n’ai pas trouvé cela élégant »

Naples, justement, a connu un samedi euphorisant avec une victoire sur l’ennemi juventino (2-1) au San Paolo, confortant sa première place au classement. En conférence de presse après la partie, l’entraîneur du SSCN, Antonio Conte, a été interrogé sur le départ de Kvaratskhelia et il ne s’est pas gêné pour mettre un gros tacle aux agents du Géorgien ! « Ce que nous pouvons faire, c’est souhaiter le meilleur à Khvicha et à sa famille. Il a fait son choix, et j’ai sincèrement été peiné d’apprendre que ses agents négociaient déjà depuis très longtemps avec le PSG. Je n’ai pas trouvé cela élégant, mais nous lui souhaitons le meilleur, car c’est un bon gars. Cela dit, nous allons de l’avant : tout le monde est utile, personne n’est indispensable. »

Cela fait deux ans que le PSG tente de débaucher Kvaratskhelia au Napoli. Si Antonio Conte a pris le train en marche, lui qui est arrivé l’été dernier, les tensions entre les agents de l’ailier et la direction azzurra remontent à très longtemps. Elles portaient notamment sur la question salariale puisque Kvara, malgré son statut de star, avait l’un des plus petits salaires de l’effectif.

