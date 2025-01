PSG – Manchester City : Al-Khelaïfi s’enflamme pour son équipe et Luis Enrique

La réaction du président Nasser Al-Khelaïfi après la victoire renversante du PSG face à Manchester City (4-2).

Ce mercredi, le PSG s’est offert une victoire renversante contre Manchester City, à l’occasion de la 7ème et avant-dernière journée de Ligue des Champions (4-2, notes). Après la rencontre, le président Nasser Al-Khelaïfi a livré sa réaction au micro de Canal+.

« Je pense qu’on a le meilleur coach du monde »

« On est contents et fiers car c’était un grand match. Je ne dis pas ça car on a gagné, mais parce qu’on a bien joué, surtout à 2-0. Une de mes plus grandes émotions vécue ? Je pense. Manchester City est une grande équipe, avec un grand entraîneur, des grands joueurs. Mais aujourd’hui, on a montré qu’on était aussi une grande équipe, avec du caractère. On est très très fiers, c’était un match très décisif. Beaucoup de gens ont douté, mais moi j’étais vraiment confiant car je connais très bien mes joueurs. Ils sont là dans les grands matchs. On n’est pas encore qualifiés car il y a un match important la semaine prochaine. On peut savourer, mais il faut rester concentrés. Luis Enrique prolongé ? On communiquera si c’est le cas. Je pense qu’on a le meilleur coach du monde, même si on avait perdu. Il a montré que c’était le meilleur entraîneur du monde ».

