PSG – Manchester City : Barcola à deux visages, Neves imperturbable, les notes des Parisiens

Ce mercredi, le PSG recevait Manchester City pour la 7ème et avant-dernière journée de la Ligue des Champions (4-2). Mené moins de 10 minutes après le début de la seconde période, les joueurs de Luis Enrique se sont vite rebellées en égalisant aussi rapidement, puis en prenant un avantage définitif à la 78ème. Voici les notes des Parisiens.

DONNARUMMA (5)

Auteur de 4 gros arrêts, le portier italien a été souverain devant De Bruyne (13ème), Haaland (21ème), Savinho (39ème), ou encore Silva juste avant l’ouverture du score. Sur les deux buts adverses, il ne peut pas grand chose.

HAKIMI (6)

Comme à son habitude, le latéral marocain a beaucoup débordé offensivement, et a tenté sa chance à 2 reprises. Il pensait ouvrir le score juste avant la mi-temps sur un tir dévié du pied droit, mais l’arbitre refusait cette ouverture du score pour un hors-jeu très léger de Nuno Mendes au départ. En seconde période, son entente avec Dembélé a été très précieuse pour que le PSG aille cherche ce succès inespéré.

MARQUINHOS (6)

La frappe de Savinho contrée par ses soins aurait pu permettre à De Bruyne de marquer par derrière (13ème), mais le capitaine parisien a globalement été très solide et appliqué. Sur le premier but, le ballon rebondit malencontreusement sur lui avant d’atterrir sur Grealish, qui a terminé de près.

PACHO (6)

Comme Marquinhos, le défenseur central équatorien s’est montré tout aussi solide au sein de la charnière parisienne, surtout pour contenir Haaland.

MENDES (5)

À la 23ème minute, il écopait d’un carton jaune pour une faute sur Matheus Nunes, ce qui le privera du dernier match contre Stuttgart. Juste avant la mi-temps, il était à l’avant-dernière passe sur le but d’Hakimi, mais sa rotule l’a rendu hors-jeu. Il débutait la seconde période de manière catastrophique, en se faisant déposer par Akanji sur son côté, ce qui a amené le but de Grealish.

RUIZ (5)

Quelques jours après son but contre Lens, le milieu espagnol a confirmé sa belle forme avec un nouveau match solide. L’Espagnol aurait cependant dû ouvrir le score sur l’action de la 27ème minute, au moment où il a reçu le ballon au cœur de la surface, avant d’adresser une frappe à bout portant, contrée par Gvardiol. Remplacé à la 61ème minute par Warren Zaïre-Emery.

VITINHA (7)

Très dangereux sur ses coups de pied arrêtés, il aurait pu permettre à Neves d’ouvrir le score dès la 10ème minute. Mais la combinaison a fini par fonctionner à la 78ème minute, et le Portugais a délivré une véritable galette sur coup franc pour son compatriote, qui a trompé Ederson grâce à une tête piquée.

NEVES (8)

Proche d’ouvrir le score sur un coup de tête qui a filé juste au-dessus de la barre (10ème), le milieu portugais a livré une première période de haut vol. Partout sur le terrain, c’est lui qui a lancé Nuno Mendes sur son côté gauche avant le but refusé d’Hakimi. Lors du deuxième acte, il a été le malheureux qui a dévié la passe de Grealish vers Haaland, en position idéale pour marquer le deuxième but. Une erreur qui ne l’a pas bridé, bien au contraire. Il a immédiatement su se relever, et son but du 3-2 de la tête est venu récompenser son gros match.

DOUÉ (5)

Dès le début de la partie, l’ancien Rennais se signalait d’entrée avec un crochet intelligent puis une frappe du droit, détournée par Ederson (5ème). Volontaire dans ses prises d’initiative, il a tenté des choses, jusqu’à une sublime enroulée de loin venue s’écraser sur la barre avant l’égalisation de Barcola (60ème). Remplacé à la 61ème minute pour l’entrée de Gonçalo Ramos, buteur pour le 4-2 dans le temps additionnel.

LEE (4)

Assez voire même trop discret en première période, sa prestation n’a pas été assez suffisante pour convaincre Luis Enrique de le laisser plus longtemps sur le terrain. Remplacé à la mi-temps par Ousmane Dembélé, qui a réduit le score à la 56ème minute, puis touché la transversale sur un missile du pied droit (70ème).

BARCOLA (8)

À l’image de Lee, il a paru assez discret et timoré en première période, même s’il aurait pu être passeur décisif sur le but refusé d’Hakimi. Il l’a finalement été juste après le 2-0, lorsqu’il a semé Nunes sur son côté gauche, ce qui lui a permis de servir Dembélé en retrait pour le 2-1 (56ème). Quelques minutes plus tard, il égalisait en reprenant un ballon qui s’est écrasé sur la barre après une frappe de Doué. Un match à deux visages pour l’ancien Lyonnais, remplacé à la 81ème pour l’entrée de Lucas Hernandez.

