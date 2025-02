PSG : Mbappé s’enflamme pour le Dembélé buteur

Ancien partenaire d’Ousmane Dembélé au PSG et coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé n’est pas surpris par la réussite devant les buts de l’ailier parisien.

Deux triplés en trois jours, c’est assez rare pour être souligné. Souvent quand ça vient d’un joueur comme Ousmane Dembélé, autrefois moqué pour son manque de réussite dans le dernier geste. A Stuttgart (5-1) mercredi dernier puis à Brest (5-2), l’ailier a joué plus près des buts, sur demande de Luis Enrique, et cela a porté ses fruits. De quoi lui imaginer une deuxième partie de carrière ? C’est la question que se pose L’Equipe dans son édition du jour. Le quotidien sportif a interrogé deux personnes qui connaissent bien Dembélé, Didier Deschamps et Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid est très positif concernant son partenaire chez les Bleus.

« Il ne faut pas qu’il se donne de limites »

« Non, je ne suis pas surpris. Je suis son premier supporter. Depuis qu’on a 14 ans, je connais ses qualités. Je pense aussi qu’il a eu un déclic mental qui fait qu’il est plus relâché devant le but. C’est un top joueur ! Sa marge de progression dépend aussi de ce que son coach attend de lui à ce poste. Je trouve qu’il se débrouille très bien et il est le joueur offensif majeur du PSG. Vu la forme qu’il a en ce moment, il ne faut pas qu’il se donne de limites, il faut qu’il continue comme ça et il finira l’année avec beaucoup de montres. »

Autre point qui est peu évoqué dans la réussite actuelle de Dembélé : il est épargné par les blessures depuis son arrivée au PSG. Ce qui n’était ne lui était jamais arrivé depuis le début de sa carrière. Son jeu tout en explosivité lui valait régulièrement des pépins musculaires. Désormais épargné, Ousmane Dembélé n’est plus coupé dans son élan à intervalles réguliers et cela change tout !

