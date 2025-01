PSG Mercato : c’est bouclé pour Skriniar, un autre départ finalisé sous peu

Milan Skriniar a passé sa visite médicale avec Fenerbahçe. Il attend désormais que le PSG vende un joueur pour être prêté au club turc.

L’opération dégraissage du PSG s’est poursuivi ce dimanche avec la visite médicale de Milan Skriniar à Fenerbahçe. Selon Fabrizio Romano, celle-ci s’est très bien passée et le défenseur slovaque de 29 ans va être prêté au club de José Mourinho. Mais pas tout de suite. En effet, comme il l’a vécu avec le départ de Randal Kolo Muani, le club de la capitale doit d’abord vendre l’un de ses joueurs prêtés pour en céder un nouveau temporairement. Une fois que ce départ aura été officialisé, Skriniar sera un nouveau joueur du Fenerbahçe.

Luis Campos et son équipe ont encore huit jours pour trouver une porte de sortie définitive à Xavi Simons (RB Leipzig), Carlos Soler (West Ham), Gabriel Moscardo (Stade de Reims), Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen), Renato Sanches (Benfica Lisbonne), Cher Ndour (Besiktas), Ilyes Housni (Le Havre) et Lucas Lavallée (Aubagne). Juan Bernat, lui, a vu son contrat résilié afin de pouvoir finaliser le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus. Le latéral espagnol a signé pour six mois avec Villarreal, où il avait été prêté lors de la première partie de saison. Lequel sera le prochain ?

