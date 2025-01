PSG Mercato : deux clubs prêts à foncer sur le dossier Marco Asensio !

Lié à l’AS Monaco ces derniers temps, Marco Asensio (28 ans) devrait plutôt prendre la direction de l’Angleterre s’il quitte le PSG cet hiver.

S’il faisait partie en début de saison des éléments de confiance de Luis Enrique, qui l’avait choisi pour être le « faux 9 » de l’équipe devant Randal Kolo Muani et pour pallier à la blessure de Gonçalo Ramos, Marco Asensio a déçu et vu son temps de jeu décliner au PSG. Une situation qui a changé son statut en vue du Mercato hivernal.

D’après le média anglais Caught Offside, Paris serait désormais disposé à écouter les offres pour l’ancien Espoir du Real Madrid et deux équipes disposées à lancer l’assaut pour l’ailier de 28 ans : Aston Villa et Newcastle.

Reste à savoir sous quelles conditions le PSG acceptera le départ de Marco Asensio (prêt avec OA ? Transfert sec ?), qui demeure lié au club de la Capitale française jusqu’en juin 2026 et est valorisé par le site Transfermarkt à 20 M€. Aussi cité pour récupérer Marco Asensio, l’AS Monaco – qui avance sur la signature du danois Mika Biereth (Sturm Graz, 21 ans) – ne serait plus sur les rangs.

