PSG Mercato : le départ d’un historique se profile à Paris !

Si le Paris Saint-Germain a déjà fixé ses priorités du prochain mercato estival, un départ retentissant pourrait changer le visage de l’effectif de Luis Enrique…

L’actualité chaude du Paris Saint-Germain concerne, on le sait, le match de Ligue des Champions, ce soir au Parc des Princes, face aux Anglais de Manchester City. Les joueurs de Luis Enrique se doivent de l’emporter si ils veulent poursuivre dans la plus belle des compétitions européennes. Mais le PSG, dans le même temps, prépare déjà le prochain mercato estival. Comme déjà dit hier sur notre site, Luis Campos va bel et bien rester à Paris et a même fixé ses priorités de l’été : Mohamed Salah (32 ans), Maxim De Cuyper (24 ans) et Jhon Durán (21 ans). En revanche, et au rayon des départs cette fois, Paris pourrait laisser filer un joueur historique : le défenseur brésilien Marquinhos (30 ans). En effet, et selon une information donnée par PSG Inside Actus, le capitaine emblématique pourrait vivre ses derniers mois sous le maillot du club de la capitale.

Marquinhos sur le départ ?

Le Brésilien avait déjà de nombreux contacts au mercato d’été dernier, notamment en provenance d’Arabie saoudite. Il aurait même hésité à aller voir ailleurs lors du dernier mercato en raison de relations supposées tendues avec son entraîneur, Luis Enrique. L’éventualité d’un départ dans un autre championnat que la Ligue 1 sera donc de nouveau d’actualité l’été prochain. Avec, forcément, des intérêts déjà concrets de plusieurs grands clubs européens et encore en Arabie Saoudite.

Le PSG a déjà identifié 3 remplaçants

Si « Marqui » devait quitter la France, le club parisien ne manquerait pas de solution. Le PSG est en effet déjà actif sur le marché des défenseurs puisque plusieurs noms ont été évoqués dans différents médias : Tomas Araujo (Benfica, 22 ans), Edmond Tapsoba (Leverkusen, 25 ans ) ou Gonçalo Inacio (Sporting, 23 ans). En attendant, Marquinhos, absent lors des trois derniers matchs du PSG (Coupe de France et Ligue 1) sera bel et bien présent ce soir sur la pelouse du Parc des Princes. Objectif : battre Manchester City et continuer de rêver (plus grand) en Ligue des Champions.

