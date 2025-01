PSG Mercato : un contrat résilié, feu vert pour Kolo Muani à la Juventus !

Ce mercredi, le PSG a officiellement résilié le contrat du latéral gauche espagnol Juan Bernat, ce qui lui permet de prêter Randal Kolo Muani à la Juventus Turin.

Ce mercredi, Pierre Ménès s’est ému, sur X, du sort réservé à Randal Kolo Muani par le PSG : « Sinon on est mercredi et Kolo Muani est toujours en stand by à la Juve. Heureusement que la situation avait été anticipée par le PSG. Comment peut on traiter un joueur comme ça ? ». Le journaliste peut se rassurer, la situation de l’attaquant a considérablement évolué, et dans le bon sens ! Il devrait en effet être officiellement prêté à la Juventus Turin ce soir ou, au plus tard, demain. Il a déjà passé sa visite médicale et s’entraîne avec les Bianconeri.

Bernat a résilié son contrat

Ayant atteint son quota de joueurs prêtés, le Paris Saint-Germain devait en vendre un. Voyant que la situation n’évoluait pas assez rapidement, il a décidé de résilier le contrat d’un d’entre eux, en l’occurrence Juan Bernat. Le latéral gauche de 31 ans, recruté pour 5 M€ au Bayern Munich à l’été 2018, était à Villarreal depuis le début de la saison. Il lui restait six mois de contrat dans la capitale. Après cette résiliation, il s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le Sous-Marin Jaune.

Le PSG, lui, a désormais toute latitude pour prêter Randal Kolo Muani à la Juventus. Mais il s’est fait une bien mauvaise publicité avec cet épisode qui a remis en question le professionnalisme de ses dirigeants…

Pour suivre toute l’actualité du foot, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube Butfootballclub.