PSG Mercato : une star mondiale a signé en catimini !

Auteur d’une nouvelle prestation de haute volée lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Manchester City, mercredi au Parc des Princes en Ligue des Champions (4-2), Achraf Hakimi (26 ans) a prolongé son contrat en catimini.

Le meilleur latéral droit du monde a encore frappé. Hier, Achraf Hakimi a encore montré contre Manchester City toute l’étendue de son talent lors de la prestigieuse victoire du PSG (4-2). Pour la première fois de la saison, on a vu l’international marocain dans un rôle différent.

Hakimi a fait chavirer le Parc des Princes en croyant marquer, avant que Nuno Mendes soit annoncé hors-jeu (45e). Si le jeu offensif est moins passé par lui, Hakimi s’est surtout attelé à son travail défensif, avec pas moins de 4 ballons récupérés et une solidité de tous les instants.

Hakimi, très attaché au PSG, a même pointé du doigt l’écussion du club de la capitale, comme pour déclarer sa flamme en public… et prévenir de son avenir en son sein. Selon Fabrizio Romano, le crack de 26 ans a déjà signé son nouveau contrat à Paris, jusqu’en juin 2029. Ce bail sera officialisé prochainement.

🔴🔵🇲🇦 Achraf Hakimi has already signed new deal at Paris Saint-Germain until June 2029, to be official soon.



He’s been showing once again his love for PSG. pic.twitter.com/ag1nzEscqR