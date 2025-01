PSG, Stade de Reims : terrible désillusion pour Gabriel Moscardo !

Laissé pour compte au Stade de Reims, où il est prêté par le PSG, Gabriel Moscardo a vécu une soirée cauchemardesque avec sa sélection…

Même s’il a marqué un but en Coupe de France le mois dernier contre les amateurs de Still Mutzig (3-1); rien ne va plus pour Gabriel Moscardo depuis sa signature au PSG et son arrivée en France. Acheté il y a bientôt un an en provenance des Corinthians, le jeune milieu brésilien n’a pas encore pu porter le maillot du PSG en match officiel, et son prêt au Stade de Reims l’été dernier est très décevant puisqu’il passe quasiment tout son temps sur le banc. Moscardo n’a disputé ses premières minutes avec le club champenois que le 23 novembre dernier, face à Lyon (1-1).

Un revers historique contre l’Argentine

Moscardo comptait sur sa présence au Sudamericano U20 pour se relancer, mais en sélection aussi il doit se contenter d’un rôle de remplaçant. Cette nuit, il est entré en jeu en deuxième mi-temps contre l’Argentine. Et le Brésil a concédé un revers historique : 6-0 ! Face à des Argentins portés notamment par Claudio Echeverri, la nouvelle pépite de Manchester City.