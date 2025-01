Stuttgart – PSG : Dembélé a fait plier Luis Enrique, et deux fois plutôt qu’une !

Non seulement Ousmane Dembélé a réussi à décrocher des félicitations de Luis Enrique après son triplé à Stuttgart (4-1) mais, en plus, il a obtenu de l’entraîneur du PSG un changement tactique.

Qui a dit que Luis Enrique était ultra rigide et ne pliait jamais devant ses joueurs ? A la lecture de L’Equipe du jour, on est sérieusement en droit d’en douter ! Déjà, le têtu Espagnol a complimenté Ousmane Dembélé après son triplé à Stuttgart (4-1) alors que les deux hommes semblaient en froid depuis un accrochage dans le vestiaire à l’automne qui avait valu à l’ailier de cirer le banc le match suivant. Jusqu’alors, à chaque fois qu’il était interrogé sur les performances de Dembélé, Luis Enrique mettait en avant le collectif. Hier soir, en Allemagne, il a carrément dit du bien de lui ! « J’adore Ousmane ! C’est un joueur à part. Il a fait un match superbe, c’est une très belle nouvelle de voir ce qu’il a fait. Il a montré toutes ses qualités. »

Il le laisse aller dans l’axe pour les grands matches

Et ce n’est pas tout ! L’Equipe nous apprend qu’après une discussion entre les deux, Luis Enrique a accepté qu’Ousmane Dembélé passe plus de temps dans l’axe lors des grands matches. En début de saison, le staff et la direction ont demandé à l’ailier d’endosser le costume de patron offensif abandonné par Kylian Mbappé. Dembélé avait répondu qu’il se sentait prêt mais que, pour marquer plus souvent, il devait logiquement être plus prêt du but. A l’origine, Luis Enrique voulait qu’il reste dans son couloir. Mais à force d’échanges, l’ancien Rennais a fini par convaincre son entraîneur. Pour le plus grand bien du PSG, finalement qualifié pour les barrages de la Champions League et qui peut logiquement espérer voir les 8es de finale vu qu’il affrontera Monaco, déjà battu deux fois cette saison, ou Brest…

