Stuttgart – PSG : Dembélé voit triple, Barcola décisif… les notes des Parisiens

Ce mercredi, le PSG a conclu sa phase de ligue de Ligue des Champions avec une victoire contre Stuttgart (1-4). Paris finit 15ème du classement, et se qualifie pour les barrages de la compétition.

DONNARUMMA (6)

Le gardien italien a vécu une soirée plutôt tranquille (3 arrêts), même s’il a dû effectuer une parade salvatrice à la 16ème minute, sur un tir croisé de Führich. Un arrêt qui a précédé le deuxième but parisien. Pas impérial tout de même étant donné qu’il s’est incliné face à Führich (77ème).

HAKIMI (7)

Très bon dans ses montées, le Marocain a également été bien appliqué défensivement, en ne concédant pas énormément de choses. Passeur décisif sur un une-deux avec Dembélé, il a été remplacé à la 71ème par Fabian Ruiz.

MARQUINHOS (6)

Un match de patron pour le capitaine parisien, qui s’est montré très solide pour s’imposer face aux assauts adverses, bien qu’il ait été fautif sur le but de Stuttgart. 11 actions défensives à son actif, plus haut total du match avec Pacho.

PACHO (6)

Le défenseur équatorien a eu du travail lorsque les attaquants adverses ont tenté de le semer, mais comme Marquinhos, il s’est montré infranchissable. Cependant, comme son capitaine, il est aussi fautif sur le but de Stuttgart.

HERNANDEZ (6)

Aligné dans le couloir gauche ce soir, le latéral français a réalisé une bonne prestation, solide et rassurante, bien que moins porté vers l’offensive comparé à Hakimi, mais c’est assez logique. Remplacé à la 71ème par Lucas Beraldo.

NEVES (7)

Sa très belle ouverture pour Barcola a permis à l’attaquant parisien de servir Dembélé sur le deuxième but. Sur le doublé de Dembélé, le Portugais était cette fois à la dernière passe. Encore un match où il s’est montré décisif. Remplacé à la 77ème par Senny Mayulu.

VITINHA (7)

Il faut reconnaître que le milieu du PSG est incroyablement agréable à voir jouer, et Vitinha y est pour beaucoup. Propre dans tout ce qu’il a entrepris, il a fait plaisir à voir, enfin comme d’habitude.

ZAÏRE-EMERY (6)

Dans la lignée de ses partenaires au milieu de terrain, l’international français a été très appliqué dans ce qu’il a eu à faire, même s’il a été moins en vue. À la 71ème minute, au moment de la sortie d’Hakimi, il est passé latéral droit, où il a un peu moins rayonné. Il a terminé la rencontre en grimaçant après une intervention rugueuse d’un joueur de Stuttgart.

DOUÉ (6)

Sur le premier but, il est passeur décisif pour Barcola avec sa déviation en cloche au second poteau. Il aurait pu s’offrir un but après avoir repris du droit un très bon centre de Barcola, mais il a été refusé pour quelques millimètres. Auteur de 4 tirs ce soir, l’ancien Rennais a réalisé un bon match. Remplacé à la 60ème par Lee Kang-in.

DEMBÉLÉ (9)

Après avoir tiré le corner amenant le but de Barcola, il a été buteur de près sur un bon service de ce même Barcola (17ème). Il s’est ensuite offert un nouveau but beaucoup plus travaillé, sur une très belle frappe en force du droit (35ème). En seconde période, pas de baisse de régime pour l’international français, qui a été auteur d’un triplé avec son tir enroulé du droit (54ème).

BARCOLA (8)

Un nouveau match décisif pour l’attaquant parisien, qui a frappé d’entrée. À la 6ème minute, c’est lui qui ouvre le score de la tête en venant se jeter sur le ballon. À la 17ème, il est à la passe décisive pour Dembélé après un bon travail côté gauche. Le scénario aurait pu se répéter pour le but de Doué, finalement refusé pour quelques millimètres (31ème). Remplacé à la 71ème par Gonçalo Ramos.

