Stuttgart – PSG : Luis Enrique rappelle que son équipe revient de loin

La réaction de Luis Enrique après la victoire du PSG contre Stuttgart en Ligue des Champions.

Ce mercredi, le PSG a obtenu sa qualification pour les barrages de Ligue des Champions après sa grosse victoire contre Stuttgart (1-4, notes). Un succès notamment obtenu grâce à un triplé signé Ousmane Dembélé. Malgré tout, Luis Enrique a voulu mettre en avant le collectif, et ne pas se focaliser sur la prestation individuelle de son attaquant.

Luis Enrique reste mesuré

« Je suis très content, on a eu le pire tirage dès le début. On n’était pas bien au classement, mais on a lutté dès les premiers matchs, et on a réussi à avoir des points. Dembélé ? C’est une équipe de foot, il y a des moments où des attaquants se montrent bien, comme Barcola avant lui. Peut-être que dans le futur, ça sera Ramos, Lee, Kvaratskhelia, Doué… C’est une équipe. Les barrages ? C’est la compétition, il faut l’accepter. Le tirage au sort va réserver quelque chose, et on est prêt à jouer contre n’importe qui. On le préparera de la meilleure des façons », a promis le coach parisien sur Canal+.

Pour rappel, lors des barrages, prévus les 11-12 et 18-19 février prochains, le PSG affrontera Brest ou Monaco. Tirage prévu ce vendredi.

