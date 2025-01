RC Lens : premier coup dur avant le PSG

Il y aura un absent de taille au RC Lens lors du prochain match face au PSG…

Hier, le RC Lens recevait le TFC pour la 16ème journée de Ligue 1. Dominateur d’entrée, le RCL a une nouvelle fois payé ses lacunes offensives, et a concédé l’ouverture du score sur penalty à la 73ème. L’expulsion de David Pereira da Costa quelques minutes plus tôt n’a rien arrangé, et Lens a fait la mauvaise opération du week-end en s’inclinant (0-1).

Danso suspendu

Le début d’année des Sang et Or est compliqué, miné par les envies de départ de Brice Samba, les négociations difficiles avec Rennes, ou encore avec les possibles transferts de Kevin Danso et d’Abdukodir Khusanov. Plombé par ses finances, le RCL devra se résoudre à vendre au moins un de ses deux défenseurs. Autre mauvaise nouvelle : Danso a écopé d’un nouvel avertissement hier. En conséquence, il sera suspendu pour la réception du PSG le 18 janvier. D’ici là, le RCL se déplacera au Havre, dimanche.





