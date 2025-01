RC Lens Mercato : un très grand joueur arrive au Racing !

Alors qu’Abdukodir Khusanov a filé à l’anglaise du côté de Manchester City, Will Still s’apprête à récupérer au RC Lens un défenseur central prometteur en la personne de Juma Bah.

L’arrivée d’une nouvelle recrue se confirme au RC Lens. Si Mathew Ryan s’est bel et bien engagé hier jusqu’en fin de saison, Will Still s’apprête à récupérer un défenseur central prometteur en la personne de Juma Bah (18 ans).

Si rien n’est encore bouclé, Fabrizio Romano confirme que Manchester City travaille à la venue du défenseur central au RC Lens grâce à la bonne entente tissée entre les deux clubs lors du transfert d’Abdukodis Khusanov en Angleterre.

« Juma Bah deviendra le nouveau joueur de Manchester City. Le projet est de prêter le défenseur central de 18 ans au RC Lens, un accord verbal ayant été conclu comme révélé. City devance l’Inter et Fenerbahçe puisqu’ils ont trouvé un accord avec Bah. »

🚨🔵 Exclusive story from last night, set to be confirmed: Juma Bah will become new Manchester City player.



The plan is to loan the 18 year old centre back to RC Lens, verbal agreement done as revealed.



City anticipate Inter and Fenerbahçe as they’ve agreed terms with Bah. ✅🇸🇱 pic.twitter.com/tbWchHLJUt