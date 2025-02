RC Lens : Diouf évoque son nouveau rôle et reconnaît avoir vécu un Mercato agité

Ce jeudi, à deux jours du déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice (17h), Andy Diouf, milieu de terrain du RC Lens, était présent en conférence de presse. Voici l’intégralité de ses déclarations ci-dessous.

Le milieu à 3

C’est un peu différent car les principes changent à 3, ça nous offre une liberté offensive, même défensive. Il y a moins de courses de repli, on commence à trouver les bonnes connexions.

Son rôle

À 2, il y a plus d’équilibre à avoir défensivement. À 3, on est un peu plus haut sur le terrain, on part de moins loin. C’est une position où je me sens à l’aise.

Ses prestations

C’est frustrant car quand on fait des bonnes choses, on veut finaliser l’action de manière positive. Je sais que ça va venir, et c’est un peu normal car j’ai un jeu qui demande ça, ça demande des automatismes. Ça va venir.

Un groupe multiculturel

Plusieurs personnes maîtrisent l’anglais, comme le staff. Au niveau des séances, ils ne sont pas perdus, c’est facile pour eux. On a un bon groupe avec des personnes expérimentées. Il y a un esprit familial, donc ils sont bien intégrés. Ce sont des joueurs à fort potentiel, on aura besoin d’eux. L’identité du club est maintenue. Ça a toujours été dans l’ADN du club d’avoir des joueurs étrangers, peut-être que maintenant il y en a un peu plus.

Le mercato

C’est un mois particulier pour tout le monde. Malgré ça, on a quand même eu la force de rester concentrés sur le terrain. Me concernant, il y a eu quelques discussions, mais il n’y a pas eu forcément d’offres. J’avais à cœur de finir avec Lens cette saison, pour aller au bout de nos objectifs (il est sous contrat jusqu’en 2028, ndlr).

Jeremy Agbonifo

Il y a eu pas mal d’arrivées, c’est vrai. Jeremy Agbonifo, par exemple, est très fort dans les 1 contre 1. On est content pour lui pour son but, c’est bien pour la confiance. Il va nous faire du bien, c’est un profil différent.

Les départs

Il n’y a pas d’autres choix que de passer à autre chose. C’étaient des amis, et les perdre, ça se ressent. Mais on a un gros effectif pour les remplacer, il n’y a pas de souci sur ça.

La série de victoires

Ça s’est fait naturellement, car on a toujours été soudés, et on a une force collective. Avec des mecs capables de jouer et de remplacer les pertes, on est prêts.

Nice

Ça va être un gros match, ils font des bonnes choses. Ils sont rapides et capables de jouer des coups sur les transitions. C’est un match de haut niveau et il va falloir être prêt.

Les difficultés face aux équipes du haut

On est sur une bonne dynamique, gagner face à Nice redonnerait confiance. Face aux gros, ça s’est joué sur des détails, car on n’a jamais été malmenés. On espère qu’en deuxième partie de saison, ces détails seront pour nous.

De l’agacement par rapport au scepticisme autour de Lens ?

On est encore dans la course, ça donne envie de prouver qu’on est capables.

William Tertrin, à la Gaillette.