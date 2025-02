RC Lens : le bilan du Mercato d’hiver des Sang et Or

Voici en vidéo notre bilan du mercato hivernal réalisé par le RC Lens.

Le mercato hivernal 2025 a officiellement fermé ses portes ce lundi en Ligue 1. C’est donc le moment pour nous de tirer le bilan du marché d’hiver réalisé par le RC Lens, qui a vendu plusieurs de ses cadres (Brice Samba, Abdukodir Khusanov, Kevin Danso) et acheté des joueurs plutôt inconnus à faible coût pour les remplacer.

Un mercato qui a permis de renflouer les caisses lensoises

Pour William Tertrin, notre spécialiste des Sang et Or, le mercato hivernal du club artésien est réussi financièrement, mais pas sportivement.

Qui est William Tertrin, notre spécialiste du RC Lens ? Passé par la région parisienne et le Sud de la France, il est installé dans le Nord depuis plusieurs années, et vous fera suivre l’actualité du Racing. Si sa passion pour le football s’est manifestée sur le tard, il n’en reste pas moins un amoureux du ballon rond, mais aussi et surtout de notre bonne vieille Ligue 1. Habitué des matchs à Bollaert-Delelis, il est également présent à la Gaillette pour les conférences de presse.

