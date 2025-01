RC Lens Mercato : accord pour une troisième recrue, c’est une énorme surprise !

Après Mathew Ryan et Goduine Koyalipou, le RC Lens s’apprête à accueillir une troisième recrue hivernale. Son nom Jeremy Agbonifo (Häcken, 19 ans).

Le mercato du RC Lens est enfin lancé sur les bons rails. Après le couac Pau Lopez, Foot Mercato annonce que le club artésien est proche de mettre la main sur Jeremy Agbonifo. Le RC Lens tiendrait d’ores et déjà un accord avec Häcken pour recruter l’ailier suédois de 19 ans et devrait débourser un montant environnant les 7 millions d’euros.

7 M€ pour Agbonifo !

Agbonifo, un des plus gros espoirs suédois est également international espoirs avec sa sélection et compile 2 buts et 2 passes décisives en 13 rencontres lors de la dernière saison de championnat. Après le gardien Mathew Ryan et l’attaquant Goduine Koyalipou, l’ailier deviendrait la troisième recrue hivernale du RC Lens.

Pour ne rien rater de l’actualité des Sang et Or, suivre notre correspondant à Lens, William Tertrin, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube, suivez notre page Facebook But! Lens et notre compte X.