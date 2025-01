RC Lens Mercato : avant le PSG, le Racing a contacté le Bayern pour un gardien !

En quête d’un gardien après le transfert de Brice Samba au Stade Rennais, le RC Lens a contacté le Bayern Munich pour Daniel Peretz. Mais l’Israélien préfèrerait rester en Allemagne.

Cet après-midi, le RC Lens accueille le Paris Saint-Germain avec Hervé Koffi dans ses buts. Ce pourrait être son dernier match car le Racing a l’intention de recruter un titulaire, suite au transfert de Brice Samba au Stade Rennais. Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg, il aurait envoyé une offre au Bayern Munich pour Daniel Peretz. Cet Israélien de 24 ans s’est fait connaître du grand public français lors du lunaire France-Israël (0-0) du 14 novembre dernier. Ce soir-là, dans un Stade de France où le dispositif de sécurité était plus important que le nombre de spectateurs autorisés à entrer dans l’enceinte, il s’est opposé avec brio à toutes les tentatives tricolores.

Cependant, Plettenberg assure que Daniel Peretz préfère rester au Bayern Munich, où il se remet d’une blessure à un rein. Il ne sera d’ailleurs opérationnel que dans quatre à six semaines, ce qui n’est pas franchement une bonne nouvelle pour le Racing. Sauf que les Bavarois, eux, préfèreraient le vendre car ils comptent recruter à sa place Jonas Urbig (Cologne).

Entre son indisponibilité et le fait qu’il ne veuille pas quitter le Bayern, le dossier Peretz semble tout de même mal engagé chez les Sang et Or…

Pour suivre l’actualité du RC Lens, abonnez-vous à notre chaîne Youtube But! Lens.

🚨🔴 EXCL | RC Lens want to sign Daniel #Peretz before Deadline Day!



The French club have submitted an official offer to Bayern.



However, Peretz currently prefers to stay. He is expected to be match fit again in 4-6 weeks following a kidney injury.



Meanwhile, Bayern remain… pic.twitter.com/7qEH8jXiVt