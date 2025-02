RC Lens Mercato : c’est signé pour un milieu… qui n’arrivera qu’en juin !

Selon Fabrizio Romano, le RC Lens a recruté ce lundi le jeune milieu monténégrin Andrija Bulatovic (18 ans), qu’il va toutefois laisser en prêt à Pogdorica.

Depuis que Joseph Oughourlian a tiré la sonnette d’alarme l’été dernier, le Racing Club de Lens est contraint de vendre ses bijoux de famille les uns après les autres. Des salaires trop importants ont été accordés par l’ancienne direction, ce qui a conduit à un gros écrémage. Cet hiver encore, Kevin Danso (Tottenham) et Brice Samba (Stade Rennais) ont été vendus pour renflouer les caisses. Arrivé durant l’été dernier avec la délicate mission de succéder à Franck Haise, Will Still fait ce qu’il peut avec les moyens du bord. Son effectif était très léger en attaque, voilà qu’il s’est déplumé en défense. Et en plus, sa direction se met à recruter des joueurs… qui n’arriveront qu’en juin prochain !

Bulatovic, un milieu talentueux mais encore jeune

Ce lundi, Fabrizio Romano annonce que le Racing a officiellement recruté Andrija Bulatovic. Ce milieu monténégrin de 17 ans ne va toutefois pas débarquer cet hiver en Artois. Il va être laissé en prêt dans son club de Pogdorica jusqu’à la fin de la saison. L’indemnité tournerait aux alentours de 2 M€. Milieu de terrain axial plutôt bon dans l’élaboration du jeu, Bulatovic a été laissé « en couveuse » sur des terres qu’il connaît bien, histoire de lui éviter un choc des cultures trop important à cette période de la saison.

Pour suivre toute l’actualité du foot, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube Butfootballclub.