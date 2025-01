RC Lens Mercato : le cas Samba crispe le vestiaire … et agace les supporters

Toujours retenu par le RC Lens alors qu’il devait rejoindre le Stade Rennais, Brice Samba se retrouve dans une situation intenable sur la durée.

Pour l’heure bloqué au RC Lens après la mise en suspend de son transfert au Stade Rennais, Brice Samba (30 ans) ne participera pas à la rencontre opposant les Sang et Or au Toulouse FC ce dimanche à Bollaert… Et on se demande bien comment la suite peut se passer pour l’international tricolore. Tant le dossier fait figure de bombe à retardement qui rend sa réintégration quasiment impossible dans l’Artois.

Des banderoles contre Samba déployées ce dimanche ?

En effet, comme le rapporte L’Equipe, Brice Samba est aujourd’hui la cible de toutes les attaques des supporters lensois, autant par « dépit amoureux » que pour son envie – confirmée par Will Still en conférence de presse – de quitter le navire en cours de saison plutôt que de l’avoir fait l’été dernier quand il en avait aussi l’opportunité. Selon le quotidien sportif, il n’est pas exclu que l’ancien gardien de Nottingham Forest fasse l’objet de banderoles piquantes cette après-midi.

En interne, sa présence dans l’effectif et la cacophonie que son cas suscite sont aujourd’hui vu comme un « danger pour la cohésion du groupe » alors que l’intéressé tenterait de ramener dans ses bagages son entraîneur spécifique Hervé Sekli. Une attitude assez mal vue par le staff artésien.

