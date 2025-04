RC Lens – ASSE : Still donne des nouvelles de Bah et Gradit et regrette un choix face au LOSC

Ce vendredi, à deux jours de la réception de l’ASSE (15 heures), Will Still, coach du RC Lens, était présent en conférence de presse. Extraits.

Le point blessé

Trois blessures longue durée (Chavez, Labeau-Lascary et Satriano). Satriano devrait reprendre avec le groupe dans 10 jours. Gradit sera absent pour une infection à l’arcade. Bah est incertain, il a été chez le dentiste. Les checks et les soins ont été faits. Si ce n’est pas sur ce week-end, ce le sera le prochain. Agbonifo a été malade toute la semaine. Chavez sera de retour sur les terrains dans 15 jours. On ne prendra pas de risque.

Le derby perdu

Un derby frustrant où l’on perd sur pas grand chose. On n’a pas été au niveau. On s’est mis en difficulté. L’état d’esprit n’a pas été irréprochable. Mes choix dans la compo ? Je regrette Flo Sotoca. On aurait pu être plus pointilleux sur lui et sa gêne aux adducteurs. Pour le reste, quand Jo’ et Juma se rentrent dedans, c’est sur un jeu réduit que l’on fait souvent. Il n’y a pas de regret d’avoir ouvert la séance au public.

ASSE

Une équipe qui donne beaucoup d’intensité, qui presse, bien organisé, qui a mis en difficulté beaucoup d’équipes cette saison. C’est une bonne équipe avec des individualités offensives capables de faire des différences sur un match.

Propos rapportés par nos confrères de Lensois.com.