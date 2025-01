RC Lens Mercato : le communiqué incendiaire de Valladolid contre City et Juma Bah

Proche de rejoindre Manchester City puis le RC Lens en prêt, Juma Bah a provoqué la colère du Real Valladolid, qui a publié un communiqué cinglant.

Après le départ d’Abdukodir Khusanov du RC Lens vers Manchester City, le club artésien pourrait bien accueillir un joueur qui fera le chemin inverse, en la personne de Juma Bah. Le défenseur central du Real Valladolid est sur le point de signer avec les Citizens, pour être prêté dans la foulée au Racing.

Selon Foot Mercato, la visite médicale du joueur de 18 ans devrait même se dérouler dès ce jeudi. Mais ce mouvement ne plaît pas du tout au pensionnaire de Liga, qui a publié un communiqué incendiaire envers Man City, mais aussi Juma Bah, qui fait le forcing pour s’en aller.

Le communiqué complet du Real Valladolid

« Abdulai Juma Bah et son agent ont informé le Real Valladolid hier après-midi de leur intention de rompre unilatéralement le contrat qui les lie au club. Un peu plus tôt dans la journée, Manchester City avait envoyé un communiqué demandant au Real Valladolid d’ouvrir des négociations pour un éventuel transfert définitif du joueur. Aujourd’hui, l’international sierra-léonais a décidé de ne pas se présenter à l’entraînement du matin.

Face à cette situation, le club tient le joueur pour responsable de la rupture de ses engagements contractuels et a demandé à son département juridique d’engager des actions disciplinaires.

Le Real Valladolid estime que derrière la décision du joueur se trouve Manchester City, appartenant au City Football Group, qui l’aurait conseillé pour agir de cette manière. Cette situation place le club dans une position délicate, d’autant plus qu’il avait récemment refusé des offres économiques plus élevées pour le joueur. De plus, Juma Bah, encore sous statut de jeune joueur protégé, avait refusé ces derniers jours de signer sa licence dans une équipe de catégorie supérieure du club, ce qui aurait entraîné une augmentation automatique de sa clause libératoire.

Arrivé l’été dernier en prêt depuis l’AIK Freetown, Juma Bah était sous contrat avec le Real Valladolid jusqu’au 30 juin de cette saison. Le club espagnol avait exercé le 1er janvier son option d’achat pour s’assurer définitivement les droits du défenseur central sous un contrat de plus longue durée et avec de meilleures conditions.

L’attitude du joueur, encouragée et soutenue supposément par Manchester City et son agent, a provoqué une grande déception et indignation au sein du Real Valladolid, qui lui avait offert une opportunité précieuse pour sa carrière.

La Fédération Royale Espagnole de Football a confirmé que le joueur a déposé le montant nécessaire pour la résiliation unilatérale de son contrat. Le Real Valladolid annonce qu’il se réserve le droit d’entreprendre toutes les actions légales et sportives nécessaires pour défendre ses intérêts ».

