RC Lens Mercato : un Manuel Neuer bis a signé à Lens !

Hervé Koffi a de quoi s’inquiéter. S’il pensait faire le match avec le successeur de Brice Samba, le gardien du RC Lens a vu arriver en la personne de Mathew Ryan un numéro 1 plus que bis. Passé dans les rangs du RC Lens entre 1990 et 1994, Robbie Slater parle de son compatriote australien comme d’un vrai phénomène.

Ryan, un sacré personnage

« Je le connais depuis qu’il est ado, raconte Slater dans L’Équipe. Mon meilleur ami, Graham Arnold, qui a été sélectionneur de l’Australie (2006-2007 puis 2018-2024), l’a lancé au haut niveau, chez les Central Coast Mariners (en 2010), et ç’a été le début d’une histoire extraordinaire. Il a dû prendre des chemins détournés pour arriver jusqu’en Europe (signature au Club Bruges en 2013). Matty, c’est un sacré personnage. C’est capital quand tu viens à Lens, et c’est ce qu’ils vont avoir. Un gars très expérimenté, avec du tempérament. »

« Un gardien dans le style Manuel Neuer »

Interrogé sur son style et son niveau de jeu, Slater n’a pas tari d’éloges sur le potentiel de Ryan : « Un gardien totalement moderne, un peu dans le style Manuel Neuer. Il est très fort dans son jeu au pied. Mais il est aussi très bon sur sa ligne, avec un bon temps de réaction et des déplacements très rapides. Après, ce n’est pas un grand gardien par la taille (1,84 m). Pas petit, mais pas immense non plus. Son passage anglais lui a permis de progresser sur les corners, les coups francs. Il est très autoritaire dans ses sorties. »

