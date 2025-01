RC Lens – PSG : Still pousse un énorme coup de gueule contre ses joueurs

La réaction de Will Still après la défaite du RC Lens face au PSG (1-2).

Ce samedi, le RC Lens recevait le PSG pour la 18ème journée de Ligue 1 (1-2, tops, flops et notes). Si le RCL a ouvert le score à la 36ème minute, grâce à Nzola, il a ensuite concédé 2 buts en seconde période (Ruiz, Barcola). Un scénario très frustrant, alors qu’il y avait la place pour que Lens prenne au moins 1 point. En conférence de presse, le coach Will Still était très agacé.

« C’est bien de dire qu’il y a du potentiel, mais à un moment… »

« Parfois on marque, mais on est hors-jeu, où on alors on est passifs sur des situations de centre, on est attentistes et j’ai l’impression que ça se répète. Après, le premier but parisien, je ne sais pas s’il y a faute ou pas (sur Malang Sarr), c’est toujours l’éternel débat selon que tu es Lensois ou Parisien. Si c’est dans l’autre sens, je pense que oui, on ne va pas se mentir. Mais il y a une équipe dans laquelle des millions et des millions ont été investis, elle a 2 situations et marque 2 buts. Sur le 2e but, on sort n’importe comment. Quand tu donnes à Paris l’occasion de te faire mal, il te fait mal. On l’a fait 2 fois, ils ont marqué 2 fois.

Je ne sais pas s’il y a urgence parce qu’il y a une moitié de saison à venir, mais c’est sûr que tu as envie de battre les équipes au-dessus de toi et tu n’es pas capable de le faire. Tu es en maîtrise sur pratiquement l’entièreté du match, puis tu fais une erreur, sur laquelle il y a peut-être faute je ne sais pas, puis une 2e. Mais l’adversaire lui, sait en profiter pour nous tuer. Il y a une question de réalisme. C’est bien de dire qu’il y a du potentiel, mais à un moment, il faut passer un cap. Il faut savoir faire mal quand tu es dominant et tu ne le fais pas assez souvent. On est là où on doit être en n’étant pas capables d’éviter ces erreurs », a-t-il constaté le Belge, dans des propos rapportés par nos confrères de Lensois.com.

