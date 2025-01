RC Lens : Sotoca lance les hostilités avant d’affronter le PSG

Ce jeudi, à deux jours de la réception du PSG, Florian Sotoca, attaquant du RC Lens, était présent en conférence de presse. Retrouvez l’intégralité de ses déclarations.

Le match

On est toujours en mission, c’est une équipe ambitieuse et on est à Bollaert. On a montré en Coupe qu’on pouvait le faire. On a beaucoup retenu du premier match au Parc. Je pense que notre match en Coupe était abouti. En première période, on n’a pas eu beaucoup le ballon, mais eux n’ont pas eu beaucoup d’occasions. En deuxième, on a bien exploité le ballon, et on les a mis en difficulté. On est assez fier, donc à nous de reproduire le même match.

La rivalité contre le PSG

On sait très bien que c’est un match important pour les supporters, mais ça n’a rien à voir avec le derby. Forcément, Paris, ça reste un grand club encore invaincu en championnat. Ça va être à nous de prendre le match par le bon bout, de leur mettre la pression. Ils ont aussi eu pas mal de problèmes contre Espaly, mais nous on veut prendre des points samedi.

Le PSG moins fort que les autres saisons ?

Je ne dirais pas moins fort, mais collectivement, ils sont meilleurs que les années passées. Ils ont une vraie base avec Luis Enrique, ils veulent la possession, ils mettent la pression. C’est une équipe qui veut imposer son jeu, ça se ressent. Ils avaient peut-être des meilleurs individualités par le passé, mais collectivement, ils ont un vrai effectif, une vraie philosophie de jeu. Ce n’est pas pour rien qu’ils sont encore invaincus. Ils ont du mal en LDC car ils n’avaient peut-être pas leur grand buteur, mais on sait qu’ils seront présents. Ça sera un bon test pour eux avant Manchester City.

Le système

Je ne sais pas si c’est le système qui va poser des problèmes à Paris, ça sera plus l’état d’esprit et l’envie de faire mal qui sera important. Le coach a une idée en tête, mais ça sera à nous de mettre les ingrédients. On est prêt à jouer dans tous les systèmes. Notre objectif de samedi, ça va être de prendre des points, surtout après une défaite contre Toulouse. On était déçu car ce n’était pas mérité, mais on a su réagir face au Havre, on va essayer de continuer sur cette lancée.

Son centre décisif face au Havre

Pour un offensif, c’est toujours mieux d’être influent sur le résultat, ça fait plaisir. J’accorde peu d’importance aux stats, je ne me prends pas la tête, je sais que ça va revenir. J’essaye d’être le plus influent possible, mais le plus important c’est le collectif. À moi de me concentrer sur mes performances.

On avait justement regardé les stats, et on est la 2ème équipe qui centrait le plus en Ligue 1. On savait qu’on avait un ratio important sur les centres, mais que le ratio buts était négatif. On y a travaillé, surtout sur les zones à occuper. C’est à nous les offensifs d’occuper ces zones, et ça a bien marché contre Le Havre. À nous de continuer là-dedans. Depuis le début, on a eu de la maîtrise sur certains matchs, comme contre Toulouse avec beaucoup de centres mais pas beaucoup de réussite offensive.

Sa polyvalence

Personnellement, je me suis toujours adapté à tous les postes où j’ai pu jouer : piston, 8, en dessous de l’attaquant, seul devant… Je m’adapte à ce que le coach me demande, ce n’est pas un souci pour moi. Je peux être polyvalent et jouer à plusieurs postes, et je me sens bien sur le côté droit. Je n’ai pas l’âme d’un finisseur pour être seul devant, j’essaye de mettre mes qualités au service du collectif, m’adapter et donner un maximum de choix au coach pour l’embêter. J’essaye d’être toujours performant à l’entraînement, et ça se retranscrit en match. Il n’y a pas forcément de remise en cause, enfin il y en a tous les week-ends, mais le plus important c’est de s’adapter, et j’essaye de faire le maximum.

Koyalipou

La veille où je savais qu’il allait débuter, on a eu une discussion. Il m’a dit qu’il avait vu le match contre Toulouse. Par rapport aux centres, il m’a dit qu’il aimait bien être derrière le défenseur. J’espère que ça continuera dans ce sens. Il est arrivé avec tout son enthousiasme, son plaisir, sa confiance. On a vu qu’en Bulgarie, il a mis beaucoup de buts. J’étais très content pour lui, il s’est bien intégré, il a su se fondre dans le collectif.

L’intégration des nouveaux

La transmission est importante. On a une responsabilité importante avec Jo Gradit, car on était des cadres déjà en arrivant. C’est toujours important que les nouveaux s’identifient, car ce n’est pas un club comme un autre. Il y a une grande popularité et une histoire. Le plus important, c’est le club et rien d’autre. Nous, on est que de passage, les supporters et le club passent avant tout. On essaye d’intégrer les nouveaux au mieux, l’état d’esprit n’a pas changé. On reste focus sur le club, moi c’est ma 6ème année, ça passe vite mais j’ai toujours envie de pousser le club au plus haut.

L’Europe

On voit le classement, avec la belle opération faite face au Havre. On voit que c’est très serré, qu’on est à la lutte avec les meilleurs, même malgré le renouveau de cette année. Ça arrive dans tous les clubs, mais nous on est vraiment concentré sur le terrain. On sait que c’est à nous de faire le travail, les dirigeants font le leur. À nous de répondre présent, mais on essaye de faire le maximum.

Andy Diouf

Andy est quelqu’un de très respectueux, avec de la confiance en lui. Il pourrait avoir beaucoup plus de statistiques. Il a tellement de qualités pour réussi ici, et c’est vrai qu’il a la confiance du coach. Il a plutôt réussi son début de saison, et on est très content de l’avoir parmi nous. Il le montre aux entraînements et en match, j’espère que ça pourra rejaillir. Je sais le potentiel qu’il a, et je suis persuadé qu’il fera une deuxième partie de saison encore meilleure.

William Tertrin, à la Gaillette.