RC Lens : Still déplore un nouveau forfait avant Montpellier et parle Mercato

Avant le match contre Montpellier, Will Still, coach du RC Lens, était présent en conférence de presse.

Ce mercredi, à deux jours du déplacement sur la pelouse du MHSC, Will Still était présent en conférence de presse. À cette occasion, le coach du RC Lens a fait un petit point sur son groupe, en indiquant que Rémy Labeau Lascary, Martin Satriano, Jhoanner Chavez et le gardien Denis Petric étaient toujours indisponibles.

À cela vient s’ajouter le forfait de Florian Sotoca, touché au mollet contre Angers. Si les deux récentes recrues, Juma Bah et Jeremy Agbonifo, devraient être qualifiées, Will Still a évoqué les cas spéciaux de David Pereira da Costa et Kevin Danso, qui pourraient quitter le club avant la fin du mercato.

Le point de Will Still sur les dossiers chauds

« David ? Je ne sais pas… il est encore en négociation. Le choix lui appartient. C’est à lui de décider de ce qu’il veut faire de sa carrière et sa vie privée », a d’abord réagi Still.

« Kev s’entraîne, il est dans le groupe et si on fait appel à lui, il jouera. Maintenant, il y a aussi eu des bonnes prestations et Kev entre dans cette concurrence. Je sais qu’il y a un tas de bruit autour de lui, mais il est très honnête dans ce qu’il dit et fait. Aujourd’hui il est à l’entrainement. Si ça bouge, ça bougera. Mais il faut nuancer, Kev était déjà parti dans sa tête cet été, tout était signé. Sa situation est différente par rapport à Brice ou d’autres joueurs. Il y a un aspect émotionnel qui s’ajoute a ça, mais il a toujours répondu présent, il a toujours joué les matches qu’il devait jouer et je sais qu’il n’y aura pas de souci si je fais appel à lui », a clarifié le Belge, dans des propos rapportés par nos confrères de Lensois.com.

