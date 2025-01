RC Lens : Still se fait cartonner pour ses propos sur Koffi

Avant le match face au SCO d’Angers, l’entraîneur du RC Lens, Will Still, a justifié la mise sur le banc d’Hervé Koffi avec des propos maladroits qui lui valent de grosses critiques.

Ce dimanche, Will Still s’est distingué d’une drôle de façon. Avant le coup d’envoi du match contre le SCO d’Angers, l’entraîneur du RC Lens a justifié sur DAZN la titularisation de Mathew Ryan, arrivé durant la semaine en provenance de l’AS Roma : « Mathew Ryan va commencer dans les buts. Ce n’est pas contre Hervé Koffi, ce n’est pas personnel, j’en ai parlé avec lui mais il y a les chiffres, on a joué quatre matches avec lui et on en a perdu trois, j’ai estimé que c’était le bon choix ». Plutôt bon en matière de psychologie habituellement, le Belge a sans doute perdu son deuxième gardien en faisant une déclaration aussi maladroite. Et les réactions ne se sont pas faites attendre…

« Cette sortie est une honte ! »

Mohamed Toubache-Ter a écrit sur X : « Cette sortie est une honte !! Quand je disais que le staff/board n’avaient aucune confiance en Hervé Koffi, on me rétorquait « Tu dis des conneries ». Cette sortie est minable ». L’insider n’est pas le seul à être remonté contre Will Still après ces propos assez hallucinants en temps de langue de bois. Il ne faudrait pas que cette maladresse divise le vestiaire artésien…

Pour suivre l’actualité du RC Lens, abonnez-vous à notre chaîne Youtube But! Lens.