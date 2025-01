RC Lens : Will Still a calmé le jeu par rapport à Hervé Koffi

Après avoir tenu des propos choquants envers son gardien Hervé Koffi, l’entraîneur du RC Lens, Will Still, a tenu à préciser le fond de sa pensée.

Dimanche, avant le coup d’envoi de Lens-Angers, Will Still a justifié la titularisation de Mathew Ryan au détriment d’Hervé Koffi ainsi : « Mathew Ryan va commencer dans les buts. Ce n’est pas contre Hervé Koffi, ce n’est pas personnel, j’en ai parlé avec lui mais il y a les chiffres, on a joué 4 matches avec lui et on en a perdu 3, j’ai estimé que c’était le bon choix ». L’entraîneur aurait voulu flinguer le moral de son gardien qu’il ne s’y serait pas pris autrement ! D’ailleurs, cela lui a immédiatement valu des remarques acerbes, notamment de Mohamed Toubache-Ter, qui a qualifié ses propos de « minables ».

« Je n’ai jamais dit qu’Hervé avait mal fait les choses »

Hier en conférence de presse, l’entraîneur du Racing est revenu sur cet épisode. Il a tenu à préciser le fond de sa pensée : « Je tiens à préciser, car cela a été mal interprété ou documenté, que je n’ai aucun problème avec Hervé. Ce que j’ai dit à la télévision puis devant vous après le match, c’est exactement ce que j’ai dit à Hervé. Je lui ai dit qu’il avait eu de la malchance par rapport aux matches joués, mais que l’équipe était dans une dynamique négative et que, tout comme j’avais fait des choix auparavant en sortant Jonathan Gradit ou Florian Sotoca, j’avais un choix à faire. Je n’ai jamais dit qu’Hervé avait mal fait les choses. Mais l’équipe avait besoin selon moi que l’on fasse ce choix ».

« J’ai été honnête, peut-être que ça peut être mal interprété »

Still a également expliqué pourquoi il préférait désormais que ce soit Mathew Ryan qui garde les cages du Racing : « C’est l’un des nombreux aspects qui sont entrés en ligne de compte au moment du choix. La communication, la présence, le coaching derrière une ligne défensive, c’est hyper important. Mat nous donne ce petit truc en plus. Il est très intense et perfectionniste. Il voit beaucoup et il est très correcteur. Il est également exigent envers lui-même. C’est un choix que j’assume entière. On a la chance d’avoir deux très bons gardiens, comme je l’ai dit à Hervé et à tout le groupe. J’ai été honnête, peut-être que ça peut être mal interprété. Ou paraître trop honnête de la part de Will Still, comme d’habitude. Mais je pense qu’on commence à s’y habituer ! ».

Au-delà de l’honnêteté, il y a la façon de dire les choses et, surtout, les explications nécessaires qui vont avec…

