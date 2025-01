Stade Rennais Mercato : le RC Lens a fixé ses conditions pour le transfert de Danso

Alors que Kevin Danso est dans le viseur du Stade Rennais, le RC Lens a fixé son prix.

Arnaud Pouille, ancien des Sang et Or devenu président du SRFC, a de la suite dans les idées. Seko Fofana et Brice Samba ont déjà rejoint la Bretagne, et Kevin Danso est à présent ciblé. Sur ce dossier, le club breton doit faire face à la concurrence de Wolverhampton.

Danso, c’est 30 M€ !

Lens aurait déjà refusé deux offres des Wolves, de 19 et 22 M€, ainsi qu’une offre du SRFC à hauteur de 22 M€ elle aussi. Selon L’Equipe et Foot Mercato, le RCL demande 25 M€ + 5 M€ de bonus pour lâcher l’Autrichien. A moins d’une semaine de la fin du mercato hivernal, les dirigeants anglais et bretons savent ce qu’ils ont à faire pour s’offrir le joueur.

