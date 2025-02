Rennes a copié l’OL au Mercato, un petit nouveau au LOSC, un dernier dossier chaud à Lens ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : première pour Akpom contre Dunkerque ?

L’attaquant anglais Chuba Akpom, prêté avec option d’achat par l’Ajax Amsterdam dimanche au cours du récent mercato hivernal, devrait faire ses débuts avec le LOSC contre Dunkerque en Coupe de France. Le buteur de 29 ans est qualifié pour la rencontre, comme l’a précisé Olivier Létang, le président du LOSC, en conférence de presse.

« C’est un garçon que nous suivons depuis très longtemps, a expliqué le dirigeant de Lille. Il a un profil différent, complémentaire des profils que nous avons aujourd’hui. » Nabil Bentaleb, Samuel Umtiti (genou), Ismaily (mollet), Edon Zhegrova (adducteurs) et Matias Fernandez-Pardo (cheville), déjà privés de victoire samedi dernier lors du match remporté 4-1 contre l’ASSE, sont toujours absents. Ismaily devrait faire son retour à la compétition samedi lors de la réception du Havre dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1.

RC Strasbourg : Sylla est resté !

Annoncé tout proche de Southampton puis de Parme, dans les dernières heures du mercato hivernal qui se terminait à la date du 3 février à 23 heures, le défenseur ivoirien Abakar Sylla est finalement resté au RC Strasbourg. Le club italien n’aurait pas réussi à trouver à temps un accord avec le club alsacien, malgré une offre de prêt avec option d’achat aux alentours de 15 M€. Pour rappel, le RCSA l’avait recruté pour 20 M€ à Bruges.

Stade de Reims : Gbane arrive, Salama à Turin

Fin de mercato agitée au Stade de Reims. Outre le départ de l’entraîneur Luka Elsner, le Stade de Reims a annoncé l’arrivée de Mory Gbane en provenance de Gil Vicente, au Portugal. Le milieu défensif ivoirien de 24 ans a signé jusqu’en 2029. Le club champenois a également communiqué le prêt d’Amine Salama du côté du Torino. L’attaquant de 24 ans est prêté jusqu’à la fin de la saison alors que son contrat avec le club champenois court jusqu’en juin 2027.

Stade Brestois : Makalou, essai concluant !

L’essai d’Hamidou Makalou s’est avéré concluant au Stade Brestois. Selon L’Équipe, le milieu de terrain de 18 ans du Guidars FC (D1 malienne), formé à l’académie Jean-Marc Guillou, va s’engager quatre ans et demi avec les Pirates. Les détails de l’opération n’ont pas filtré. Makalou avait été élu Ballon d’argent de la Coupe du monde U17 en 2023.

FC Lorient : Kroupi prêté par Bournemouth

Le « deal » a été officialisé hier en fin de soirée alors que le mercato d’hiver touchait à sa fin. Eli Junior Kroupi, le jeune attaquant du Football Club de Lorient (18 ans), s’est engagé avec Bournemouth, qui l’a aussitôt prêté au club morbihannais, jusqu’à la fin de la saison en Ligue 2. L’international U19 rejoindra donc la formation de Premier League, dont le propriétaire, Bill Foley, est également actionnaire des Merlus, avec l’espoir de quitter son club formateur sur une montée en Ligue 1. Cette saison, Kroupi a déjà inscrit 9 buts en 17 matches, et délivré 2 passes décisives.

RC Lens : Le départ de Pereira Da Costa pas encore acté ?

Le RC Lens a bouclé le mercato d’hiver en multipliant les paris : avec les attaquants Goduine Koyalipou (24 ans, 2 M€, CSKA Sofia) et Jeremy Agbonifo (19 ans, prêt d’Häcken), le gardien Mathew Ryan (32 ans, 800 000€, AS Rome), le défenseur central Juma Bah (18 ans, prêt de Manchester City) et deux promesses venues des Balkans, le défenseur bosnien Nidal Celik (18 ans, 2,5 M€, FK Sarajevo) et le milieu monténégrin Andrija Bulatovic (18 ans, 2M€, qui restera en prêt au Buducnost Podgorica), officialisées dans les derniers instants. L’Équipe rappelle que le départ de Lens de David Pereira Da Costa vers Portland (MLS) semble acté (environ 7M€)… mais le marché américain ouvre à peine. Donc encore rien de gravé dans le marbre. En revanche, Nampalys Mendy (32 ans), annoncé hier soir dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 (Stade Rennais, ASSE) n’est finalement pas parti et terminera la saison 2024-2025 avec Lens.

Stade Rennais : un Mercato digne de l’OL

Après avoir constaté l’échec assez cuisant du recrutement estival, il a fallu aux dirigeants du Stade Rennais repenser la stratégie au mercato. Si Hans Hateboer et Mikayil Faye sont restés – au contraire de Leo Östigard et Abdelhamid Ait Boudlal, prêtés hier en toute fin de mercato–, ils devront ramer sec face à la concurrence d’Anthony Rouault (Stuttgart), dont l’arrivée pour 13 M€ hors bonus a été officialisée hier, de Lilian Brassier mais aussi celle du jeune Jérémy Jacquet (19 ans), performant lors de son prêt à Clermont (L2), à tel point que Rennes a longtemps négocié avec le club auvergnat, qui se refusait à le laisser revenir en Bretagne à mi-saison.

Selon L’Équipe, les Bretons ont fini par se résoudre à verser un peu moins de 900 000 euros pour récupérer leur propre joueur, une rareté en France. Le « rachat » de Jacquet vient gonfler un peu plus un bilan comptable sans précédent, ou presque, pour un mois de janvier en Ligue 1. Il s’élève à environ 85 M€, un total vertigineux qui va encore au-delà de ce que l’OL avait déboursé il y a un an pour impulser sa remontée fantastique en Ligue 1 (60,6 M€).

