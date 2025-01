Stade Rennais : c’est fini pour Sampaoli, deux coachs pressentis … dont Pierre Sage !

Proche de se séparer de Jorge Sampaoli, le Stade Rennais aurait déjà deux coachs dans son viseur. Tout pourrait être ficelé dans les prochaines 48 heures…

Arrivé il y a seulement deux mois, Jorge Sampaoli va bel et bien être démis de ses fonctions au Stade Rennais. Incapable de redresser la situation d’un club prédestiné à jouer l’Europe et désormais 16ème du classement et barragiste, l’Argentin – qui serait venu avec son staff vider son casier ce matin à la Piverdière selon Foot Mercato – va voir son départ entériné dans les prochaines heures du fait de la situation de crise du club breton… Et il devrait être remplacé par un technicien français.

Beye en pole en attendant Haise ?

Outre le nom de Pierre Sage, récemment démis de ses fonctions à l’OL et qui aurait été proposé, une seconde piste serait sur la table du président Arnaud Pouille. Selon Ouest-France, il s’agirait d’Habib Beye, candidat malheureux au poste en novembre dernier et toujours envisagé par le board des Rouge et Noir.

A Rennes, où les discussions pour se séparer de Jorge Sampaoli sont déjà à un stade avancé, on espère régler la question avant la réception du RC Strasbourg dimanche (17h15) au Roazhon Park. D’après le quotidien local, Habib Beye serait le mieux placé dans un projet court-termiste de quatre mois (quand Pierre Sage, dès lors qu’il aura réglé les modalités de son départ à Lyon, vise un contrat plus long). Ouest-France assure que l’idée de base d’Arnaud Pouille est toujours de tenter sa chance avec Franck Haise, son ancien coach au RC Lens aujourd’hui à l’OGC Nice, mais en juin.

