Stade Rennais : les dessous de l’éviction de Sampaoli

Si le Stade Rennais a décidé de se séparer de Jorge Sampaoli dès maintenant, c’est parce que les tauliers du vestiaire l’auraient demandé.

Arrivé en novembre dernier pour remplacer Julien Stéphan et relancer le Stade Rennais, Jorge Sampaoli n’aura finalement tenu que deux mois sur le banc des Rouge et Noir avant son éviction et l’arrivée d’Habib Beye. Une décision d’apparence surprenante mais qui aurait été motivée par les retours du vestiaire.

Dans l’émission « But Football Club », jeudi soir, sur Sud Radio, l’ancien joueur Jimmy Algérino a livré ses informations sur le dossier … Expliquant que Seko Fofana et Brice Samba étaient à l’origine de cette décision : « La famille Pinault commençait sérieusement à flipper de ce qui se passait au Stade Rennais avec Sampaoli. Avec Arnaud Pouille, le président délégué, ils ont donné les clés du camion aux deux joueurs – Fofana et Samba – qui viennent d’arriver au club. Ils ont décidé de prendre le leadership par rapport au club, de dire que ce n’était plus possible avec ce coach et qu’il fallait changer ».

« Les tauliers ont pris les choses en main »

L’ancien défenseur est d’ailleurs assez clair sur le rôle d’accompagnement plus que de patron dévolu à Habib Beye : « L’arrivée d’Habib Beye et de son adjoint Olivier Saragaglia est surtout destinée à « encadrer » et soutenir les joueurs. Pour sauver le club de la relégation, les joueurs ont vraiment décidé de prendre leurs responsabilités. Beye n’arrive pas comme Fonseca à Lyon ou d’autres pour prendre le leadership. Je pense qu’il a quand même de la crédibilité par rapport à son statut de consultant mais les tauliers du Stade Rennais ont pris les choses en main ».

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.