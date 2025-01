Stade Rennais : Sampaoli a convoqué les Ultras, il s’explique

Mardi soir, dans l’intimité de la Piverdière, Jorge Sampaoli, le coach du Stade Rennais, a rencontré les leaders du Roazhon Celtic Kop.

Arrivé en fin d’année dernière pour redresser la barre au Stade Rennais, Jorge Sampaoli ne parvient plus à endiguer la spirale négative des Rouge et Noir, battus trois fois consécutivement en Ligue 1 et désormais aux portes de la zone rouge (14ème ex-aequo avec le barragiste). Une situation a fini d’ulcérer les ultras du Roazhon Celtic Kop, qui n’ont pas supporté la défaite du week-end dernier contre Brest.

Sampaoli a voulu rencontrer le Roazhon Celtic Kop

Cette semaine, pour apaiser le climat et remettre une union sacrée autour du club, le président Arnaud Pouille, accompagné de son directeur sportif Frédéric Massara et de son coach Jorge Sampaoli ont rencontré les supporters dans une réunion en petit comité à la Piverdière mardi soir.

En conférence de presse, le coach argentin – qui était à l’origine de cette rencontre – est revenu sur ce qu’il s’est dit ce soir-là. « Nous avions besoin d’entendre le sentiment des supporters. J’estime que c’est ensemble que l’on va sortir de cette situation, c’est la seule manière d’y arriver. On n’est plus au temps des reproches, mais à celui de l’union. Il faut que tout le monde y mette du sien de son côté, que l’équipe se sente vraiment soutenue. L’écusson doit être au-dessus de tous, on doit être ensemble. »

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.