Stade Rennais : Sampaoli se sent déjà menacé et fait une annonce sur la fin du Mercato

Jorge Sampaoli fait grise mine après la nouvelle défaite du Stade Rennais à Monaco, samedi dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1 (2-3).

C’est officiel : le Stade Rennais doit regarder vers le bas. Hier, le club breton a encore mordu la poussière et encaissé à Monaco (2-3) sa douzième défaite après 19 matchs lors d’une saison en Ligue 1 pour la 1ère fois depuis 1983/84 (12). En Principauté, les joueurs de Jorge Sampaoli étaient encore très loin de pouvoir instiller l’idée d’une reprise en main.

Le constat est là : avec cinq défaites en cinq matches, Coupe de France comprise, le club breton n’aurait pas pu plus mal aborder l’année 2025. Et ce qui commence à ressembler à un début de bilan dans l’ère Sampaoli est préoccupant. Depuis que l’entraîneur argentin a pris la suite de Julien Stéphan le 11 novembre, le Stade Rennais a perdu 7 matches sur 10. Et quand le Français enregistrait un total inquiétant de 1,1 point par match, son successeur en dénombre encore moins (0,8 en L1, voir notre infographie).

« J’ai la capacité de faire quelque chose pour ce club »

« Je regrette beaucoup les erreurs en deuxième mi-temps qui ont permis à Monaco de marquer très vite alors qu’on était revenus à égalité juste avant la pause », souffle l’ancien coach de l’OM. Notre problème, c’est avec le ballon, pas sans. La philosophie de jeu dépend des capacités des joueurs qu’on a à disposition, donc on essaie de faire avec cet effectif. »

Ce qui sous-entend qu’il va falloir s’activer encore sur le marché des transferts, après avoir déjà dépensé environ 45 M€ ? « Quand on est arrivés au club, on a exprimé nos besoins, a repris le technicien. Maintenant, on arrive à la fin du mercato, et c’est toujours difficile de trouver des solutions concrètes. » En attendant l’officialisation de Kyogo Furuhashi, le Stade Rennais a encore neuf jours pour recruter des joueurs à même d’apporter un surplus de vie dans un vestiaire touché. À la question de savoir s’il pouvait se sentir menacé, Sampaoli a répondu : « On se sent toujours menacé, mais je sens également que j’ai la capacité de faire quelque chose pour ce club, pour le faire sortir d’une situation difficile. » Le chantier est vaste.

