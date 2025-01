Stade Rennais : Seko Fofana remet déjà en cause un choix de Sampaoli

Après le derby perdu par le Stade Rennais face au Stade Brestois (1-2), Seko Fofana n’a pas aidé son entraîneur Jorge Sampaoli par ses déclarations.

Aligné un peu plus haut sur le terrain dans l’espèce de sapin de Noël en 3-4-2-1 de Jorge Sampaoli face au Stade Brestois (défaite 1-2), Seko Fofana a reconnu après la rencontre avoir eu du mal à aborder son rôle au Stade Rennais, lui qui a semblé plus à l’aise à l’entrée d’Amine Gouiri, quand il est redescendu d’un cran sur le terrain.

Il respecte le choix de Sampaoli mais…

« Le coach a une tactique, des idées, des choses qu’il faut respecter. Je prends mes responsabilités aussi, mais c’est vrai que lorsque je suis passé en 6, les choses étaient meilleures, je me suis senti plus libre. J’ai pu faire remonter les ballons, j’avais le jeu face à moi, j’ai pu trouver des passes, ça nous a amenés à avoir beaucoup de situations et j’ai plus de repères en tant que 6. Ça me permet d’arriver lancé, et aux équipes de moins me contrôler. »

Malgré ses débuts poussifs, l’Ivoirien reste serein, rappelant certains points importants et se voulant optimiste pour la suite : « Avant d’arriver, j’étais en vacances, j’ai eu deux entraînements avant Nice, je n’étais pas à la rue physiquement (…)Je ne suis pas du tout inquiet par rapport à ce que j’ai vécu ce soir. »

